Alerta amarilla por lluvia y viento fuerte en Neuquén, Río Negro y Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias intensas y vientos fuertes que afectarán este lunes 11 de agosto a Neuquén, Río Negro y Chubut. Según el organismo, las precipitaciones más significativas se concentrarán en áreas cordilleranas y precordilleranas, donde se esperan acumulados de entre 50 y 90 milímetros en pocas horas.

En el sur neuquino, especialmente en las regiones de Huiliches, Lácar y Aluminé, la lluvia se presentará con mayor intensidad, acompañada de vientos del sector oeste de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Similares condiciones se prevén para el centro y oeste de Río Negro —en localidades como Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo— donde también rige alerta naranja.

En Chubut, las zonas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y la meseta de Tehuelches enfrentarán un escenario meteorológico comparable, con lluvias abundantes y ráfagas intensas. Estas precipitaciones podrían generar crecidas de arroyos y complicaciones en caminos rurales, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

En contraste, el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una jornada mayormente nublada, con algo de sol hacia el mediodía, temperaturas entre 8°C y 19°C, y sin previsión de lluvias. El norte del país también disfrutará de un día soleado con máximas de 20°C a 22°C, mientras que en el extremo sur, aunque se esperan precipitaciones, no se emitieron alertas por su menor intensidad.

El SMN recomienda a la población de las zonas bajo alerta seguir de cerca los reportes oficiales y tomar medidas preventivas para reducir riesgos frente a las lluvias y vientos de las próximas horas.