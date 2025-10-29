Alerta amarilla por fuertes vientos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles 29 de octubre, en el marco de una semana marcada por el descenso de las temperaturas en gran parte del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que el aviso alcanza zonas de la costa este de Santa Cruz y Chubut, donde se esperan ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Este nivel de alerta implica la posibilidad de daños menores y la interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según el parte oficial, las áreas afectadas registrarán vientos del sector norte con velocidades sostenidas entre los 35 y 55 kilómetros por hora, lo que podría provocar reducción de visibilidad, desplazamiento de objetos sueltos y dificultades en la circulación vehicular. Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles y postes eléctricos, buscar refugio bajo techo y contar con una mochila de emergencia con elementos básicos.

En la ciudad de Buenos Aires se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una leve mejora térmica. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 18°C, con probabilidad de chaparrones aislados hacia la tarde. En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con intervalos de nubosidad y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 15°C, mientras que hacia los próximos días se anticipa un leve ascenso de las marcas térmicas.

En el resto del país, las condiciones serán dispares: Córdoba tendrá una máxima de 22°C y mínima de 5°C; Tucumán, 19°C y 9°C; Santa Fe, 20°C y 11°C; Jujuy, 17°C y 7°C; Salta, 16°C y 6°C; Misiones, 19°C y 14°C; Mendoza, 21°C y 5°C; Chubut, 21°C y 5°C; y Santa Cruz, 15°C y 10°C.