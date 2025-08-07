Alerta amarilla por frío extremo en Córdoba y San Luis

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 7 de agosto que afecta al oeste de Córdoba y al noreste de San Luis, donde se registrarán temperaturas que podrían tener un efecto leve a moderado en la salud. El fenómeno representa un riesgo principalmente para personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

A nivel nacional, el día estará atravesado por condiciones meteorológicas adversas, especialmente por las precipitaciones que se extenderán a lo largo de varias regiones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada inestable, con lloviznas por la mañana y cielo cubierto el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados, con vientos leves.

En el centro del país y la región pampeana se mantendrá la nubosidad durante casi toda la jornada, con vientos intensos por la tarde que podrían registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las condiciones serán aún más inestables en la región de Cuyo, donde se anticipan lluvias aisladas desde el mediodía y lloviznas durante la tarde y la noche, con temperaturas que rondarán entre los 6 y los 14 grados.

El norte argentino también estará afectado por precipitaciones: la jornada comenzará mayormente nublada y a partir del mediodía se esperan lloviznas y lluvias aisladas, con probabilidad de hasta un 40%.

Por su parte, la Patagonia será la única región con mejor tiempo: el día estará parcialmente nublado por la mañana, despejado por la tarde y algo nublado por la noche, con temperaturas más bajas que en el resto del país, aunque sin lluvias previstas.