Con casi tres décadas de oficio en la escena nacional, Alejo Ortiz consolidó su lugar en la memoria afectiva del público argentino tras irrumpir en la televisión de los años noventa. Luego de ganar popularidad masiva en éxitos como Verdad consecuencia y Verano del 98 , construyó un recorrido versátil que abarcó ficciones emblemáticas como Mujeres asesinas , Sos mi hombre y Buenos chicos , además de diversos proyectos en cine y teatro.

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "trabajar con Muscari es una locura, me encanta. Estamos muy contentos con la propuesta, ensayando un montón. La obra tiene un elenco de primera".

Ortiz, además, dijo que "la entrada será a la olla. Se pasará la gorra al finalizar la obra y cada uno de los espectadores pondrá lo que pueda. La idea es que todos puedan venir a verla. Que el precio de la entrada no sea un limitante".

En plena etapa de ensayos, el intérprete se prepara para desembarcar en enero en el Teatro Piccadilly como parte del elenco de Fondo de Olla, el nuevo y disruptivo espectáculo con el que José María Muscari celebra sus treinta años de trayectoria.

La obra, que cuenta con diez figuras populares en escena, llega a la avenida Corrientes con una modalidad inédita para el circuito comercial: funciones con entrada a la gorra para que el público aporte al finalizar según sus posibilidades.