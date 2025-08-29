Alejandro Speroni: "hay que sacar al kirchnerismo de la provincia"

En el marco del proceso electoral que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el próximo 7 de septiembre, el subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación y primer candidato a senador provincial de LLA por la séptima sección electoral, Alejandro Speroni, dialogó con Viva la Pepa y remarcó la necesidad de que la gente vaya a votar: "hay que sacar al kirchnerismo de la provincia. La gente tiene que liberar la provincia de esta gente. Son forajidos. Son gangster. El peronismo está apelando a la brutalidad. Lo vemos en los últimos hechos de violencia".

Speroni, además, sostuvo que los bonaerenses no necesitamos la tutela paternalista del Estado.

La séptima sección electoral está ubicada en el centro del mapa bonaerense, la séptima sección electoral abarca únicamente a ocho municipios y es la más pequeña demográficamente. Estos son: Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear.Según el último padrón electoral tiene 283 mil electores. Elige a 3 senadores provinciales.