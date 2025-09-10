Alejandro Speroni: "Esta elección fue una victoria que nos posiciona como la principal oposición"

Alejandro Speroni es Subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación y primer candidato a senador provincial de LLA por la séptima sección electoral en la provincia de Buenos Aires, con una futuro aún incierto debido al recuento definitivo de votos logrados en la jornada electoral del 7 de septiembre.

En diálogo con Nicolás Yacoy aclaró, en primer lugar que renunció a su cargo y en segundo, que aún no es senador electo porque se deben contar los votos.

Criticó la forma de computar los votos en la provincia de Buenos Aires y aseguró que "se trata de un sistema muy arbitrario".

Además criticó las candidaturas testimoniales de los funcionarios de Fuerza Patria, a las que calificó de "fraude" y aseguró que La Libertad Avanza hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires.

"No me quedo con la foto miro la película; hace 2 años éramos una fuerza que recién nacía y hoy somos la principal oposición en la provincia de Buenos Aires"

Al ser consultado por la poca participación de la gente, aseguró que "no hubo la participación que hubiésemos deseado; el abstencionismo está relacionado con un divorcio entre la sociedad y la clase política, pero particularmente en esta elección hubo una gran confusión respecto de lo que se votaba y creemos que formó parte de la picardía de desdoblar; sabían que iban a inducir a la confusión".