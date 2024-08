Alejandro Russo analizó una posible visita del Papa Francisco a nuestro país

En diálogo con Guillermo Marconi en La Caja de Pandora, el Rector de la Catedral Metropolitana se refirió a una eventual visita del Sumo Pontífice el año próximo y consideró que para su venida "hay un problema temporal y no uno político" ya que "para cualquier viaje papal se precisan no menos de seis meses de preparación". En caso de concretarse, señalo: "A mi me parece que el Papa podría venir en 2026".

Alejandro Russo descartó la llegada de Francisco en 2025 ya que es un año electoral en nuestro país y además recordó que es el Jubileo Ordinario de la Esperanza 2025 y "un viaje a América del Sur implica una cantidad de días importantes. Es raro que un Papa se ausente de Roma durante 15 días en un año santo".

"Pienso que en este sentido el Papa tiene una cosa entremezclada. Ha ido a muchos lugares donde otro Papa no ha ido y él prefiere ir donde muchos otros no fueron. Jorge Bergolglio no es un hombre que le guste darse gustos, más vale primero quiere cumplir con su obligación", dijo.

En ese sentido expresó que "el mundo podría pensar que el viaje a Argentina podria ser apoteótico, entonces no es lo que sirve, lo que sirve es el evangelio, no buscar aplausos".