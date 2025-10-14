Alejandro Paker: “El teatro es el lugar donde menos miento”

El actor Alejandro Paker repasó su trayectoria artística y habló sobre la conexión entre actuación, vida personal y búsqueda espiritual. En diálogo con Pablo Valente en Amnesia, Paker destacó que el escenario es su espacio más verdadero: “El teatro es el lugar donde menos miento. Ahí limpio cosas del día a día, de lo viejo y hasta de lo ancestral”.

Durante la conversación, recordó su formación, los maestros que marcaron su camino —entre ellos Gandolfo y Norberto Campos— y reflexionó sobre cómo cada personaje le permite explorar su historia personal, especialmente su experiencia como hijo adoptivo.

Paker también contó anécdotas de su paso por Canta Conmigo Ahora, su trabajo junto a Moria Casán en Priscila, la reina del desierto y Las tres viejas, y su admiración por figuras como Alberto Olmedo. “Me gusta generar emociones, provocar, interpelar. No espero solo el elogio”, afirmó.

El artista rosarino habló del teatro como un ejercicio de sanación, un espacio ritual donde el público también participa del proceso: “Cada función es única, irrepetible. Es un inconsciente colectivo que se arma entre todos”.