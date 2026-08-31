Alejandro Ñamandú habló de la detención de Bebote Álvarez

El ex superintendente de investigaciones de la Policía Federal habló con el equipo de Segundo Round sobre la detención del ex líder de la hinchada de Independiente

"La verdad es que sorprendido no estoy, más bien estoy esperanzado y felicito a la Policía Federal por la detención". "Celebro esa deisión que significa un cambio de paradigma en la determinación de perseguir a estas organizaciones criminales, que so las barrabravas de los clubes".

Ñamandú se refirió al accionar de Álvarez y lo comparó con otros líderes de hinchadas de clubes argentinos que suelen utilizar esas organizaciones como pantallas para encubrir su accionar delictivo, generalmente ligado a una multiplicidad de negocios ilícitos ya comprobados por la justicia argentina y que en muchas ocaciones gozan de la connivencia del poder político e incluso de organismos judiciales.