Alejandro Levy: “Es un hito para la Ciudad volver a tener un callejero después de 13 años”

Alejandro Levy, director de la categoría Turismo Competición 2000, habló con Juani Gijón en el móvil de Radio NAcional y con el equipo de Pasión Nacional sobre los preparativos de cara a la primera fecha del torneo 2026 de la categoría que se disputará en el circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana del 14 y 15 de Marzo.

“Será un espectáculo muy lindo, esperamos mucha gente y estamos muy entusiasmados con lo que se viene este fin de semana”. “Se eligió el sur de la Ciudad porque es un polo de entretenimiento que se está fortaleciendo mucho y entendimos que no molestamos mucho a los vecinos de la Ciudad”. “El evento genera una gran expectativa, esperamos mucha gente del interior del país”.

Levi recordó la importancia de este tipo de circuitos en los que la gente disfruta estando realmente muy cerca de los autos y recordó que en el callejero de Santa Fe se corrieron 17 carreras.