Alejandro Finocchiaro: "Lo que el Gobierno está diciendo con estas medidas es que "hay espalda"

El diputado del PRO analizó junto a Nicolás Yacoy el presente político y económico del país a la luz de los resultados logrados por Javier Milei en su viaje a Estados Unidos.

"Argentina está yendo para el lugar para el que tiene que ir, junto a las grandes economías del mundo; pero para eso tenemos que tener estabilidad económica que es lo que viene buscando el Presidente incluso con éxito frente a los embates de algunos sectores".

"Estamos reescribiendo la historia grande del país; no tengo recuerdo de un gesto de Estados Unidos hacia un país como el que ha tenido con la Argentina".

"Este Gobierno viene bajo fuego desde hace varios meses con una oposición feroz, que por un lado está votando en el Congreso leyes que no se puden pagar; y por el otro haciendo cosas que dañan la imagen del Ejecutivo".

"Lo que el Gobierno esta diciendo con estas medidas es que "hay espalda".

"Si con la receta del populismo estamos donde estamos con chicos de 15 años que no saben leer y escribir, con un sistema previsional quebrado, lo que está mal es la fórmula".