Alejandro Fargosi: "La oposición sólo quiere voltear al gobierno"

El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral del próximo 26 de octubre.

El candidato de La Libertad Avanza, en la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "el oficialismo debe entrar en la etapa de dictado de leyes, de las reformas transformadoras, operativas. Desde el Congreso buscaremos desatar las manos de la Argentina y terminar con 20 años de populismo".