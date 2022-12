Alejandro Fabbri: “Ni la muerte de Evita junto tanta gente”

En Rosca N'Roll hablamos con Alejandro Fabbri, periodista deportivo y especialista en Mundiales. Sobre el festejo de ayer expresó: “No hay antecedentes en toda la historia argentina de la cantidad de gente ayer. En todo el país seguramente pasamos las 10 millones de personas festejando”.

Con respecto al desempeño de la Selección, dijo: “Con este campeonato nos sacamos todas las dudas de encima. No hay ninguna excusa y se ganó en la mejor buena ley posible”. Fabbri sostuvo que fue la mejor final de la historia y agregó: “Lo dicen los grandes portales del mundo, incluso los ingleses y los alemanes que nos han ninguneado mucho”. El periodista explicó que no se gana un Mundial de casualidad y lo comparó con Rusia 2018 2018, donde Argentina perdió en octavos contra Francia con un gol de diferencia, pero no merecía avanzar.

Sobre el capitán argentino, dijo: “Acá no fue Messi contra todas. Era el estandarte y todo el resto funcionó muy bien”. Y contó: “No quiero decir que lo subestimaron, pero algunos jugadores no podían creer ver a Messi correr tanto. Tenemos que entender que no es Maradona o Messi, es Maradona y Messi”.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937