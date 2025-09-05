RELACIONES INTERNACIONALES

05/09/2025

Alejandro Corbacho: "La gira de Milei busca incentivar la inversión en el país”

El presidente de la Nación, Javier Milei, en su viaje a los Estados Unidos, ratificó el curso del programa económico. Lo hizo ante 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken.

 

El director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA, Alejandro Corbacho, en diálogo con Viva la Pepa, destacó que la gira de Milei por Estados Unidos ayudará a incentivar la inversión en el país. Y más allá de lo que opinen algunos, no me parece un viaje  problemático ni disruptivo”.