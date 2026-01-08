Alejandro Corbacho analizó los anuncios de Marco Rubio sobre las tres fases para la transición en Venezuela

El analista internacional Alejandro Corbacho en diálogo con el equipo de Creer o Reventar hizo un análisis sobre lo anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre las tres fases del plan del gobierno de su país para consolidar el cambio en Venezuela.

"Lo que espera la mayoría es que se llegue a elecciones libres en ese país como resultado final, esa sería el punto de la transición final. En el medio, es ver cómo continuar con el régimen que aún se mantiene en Venezuela. Se quiere llevar adelante la búsqueda de apoyos internos y ver cuáles son los sectores que pueden cooperar", mencionó.

"El tema se complica en varios niveles: el de la relación interna dentro del régimen; las armas que están en arma del gobierno; y luego la relación con los otros países de la región. Y por último está la relación con el resto del mundo. Se debería pensar en cada una de esas cuestiones y ver cómo juegan los actores", advirtió Corbacho.