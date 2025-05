Alejandro Corbacho analizó las extrañas elecciones en Venezuela

El historiador y director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA, conversó con Nicolás Yacoy sobre el proceso electoral que llevó adelante la administración de Nicolás Maduro.

Corbacho que también fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, puso de relieve también la desconfianza que hubo en el proceso electoral.

“Las elecciones en Venezuela no han tenido ninguna fiscalización externa, no pudieron votar los ciudadanos en el exterior, el Gobierno no mostró las actas y eliminó el código QR que permitía una trazabilidad del proceso electoral”.

“Si uno vez las fotos, los electores que se ven son muy pocos”.