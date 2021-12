Alejandro Balbis: "Encontrarme como cantor solista me llevó 20 años de vida"

Alejandro Balbis, músico y referente de la canción rioplatense y la murga uruguaya, se presentará en Gualeguaychú el 11 de diciembre en La Solapa. En esta conversación repasó su recorrido artístico y sus tres discos: El gran pez (2009), Sin remitente (2013) y Sin maquillaje (2019), un disco que marcó un antes y un después en su trayectoria. “Sin maquillaje representa un tránsito que tiene un metro y que me llevó 20 años de la vida recorrerlo. Encontrarme como cantor solista me llevó 20 años de la vida”, contó Balbis, quien también se refirió a los años entre disco y disco: “Entre medio hay que criar a los niños. Abril de 8 y Manuel de 6. A Bruno de 25 ya lo criamos y se quedó a vivir en la Argentina. En el medio pasa la vida. Y además toco 180, 200 veces por año. Si la vida no fuese así yo sacaba mucho más discos. Pero así es la vida que me tocó. Y vamos para adelante con esto”.

En esta nota, Alejandro Balbis se refirió a su ideas sobre la escritura, la composición, sus comienzos, la casa en la que creció y sus estudios junto al maestro Jorge Lazaroff cuando era chico. “Me enseñó mucho. Me enseñó el valor de elegir la vida de músico sabiendo que hoy hay, mañana no hay. Si te gusta la seguridad y saber cuánto vas a ganar el año que viene y saber si vas a poder pagar el alquiler y el seguro del auto... Si no podés vivir sin esa seguridad no vas a poder ser músico nunca. Lazaroff me enseñó que vale la pena. Y que a la seguridad se la llevaron presa”, contó Balbis.

“Dobla la apuesta es una canción que me gusta que se escuche. Ahora estoy doblando la apuesta en todo sentido de mi vida. Después de lo que nos pasó en la pandemia, queda doblar la apuesta. Pasé por muchos estados de ánimo. Y por todo tipo de pensamientos, por ejemplo conseguirme un trabajo normal. En algún momento pensamos que la música no iba volver. Es la primera vez en mi vida que se me pasa por la cabeza dejar. Ahora estoy doblando la apuesta”, contó Balbis en el aire de Radio Nacional.

