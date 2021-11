Alejandro Apo: “La gente me retribuye mucho cariño”

“Con 47 años de profesión, lo que busco con un buen relato o un cuento, es que alguien pueda encontrar una pausa y llegar a una historia que lo conmueva y lo movilice. Y la verdad que la gente me retribuye mucho cariño”, comentaba Alejandro Apo, en diálogo con Glorias del Fútbol Catamarqueño y Nacional.

Además, hizo referencia al tan histórico gol de Maradona y el relato de Víctor Hugo Morales: “Diego no tiene comparación con nadie. Siempre decía que el gol de él no hubiera sido tan brillante, si no hubiera tenido el relato de Víctor Hugo. Y Víctor Hugo dice que el relato de él no hubiera sido brillante, si no hubiera existido el gol de diego, que no hubiera quedado tanto en la memoria popular”.