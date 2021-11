DESCARGAR

"Nos estamos haciendo cargo de la inflación más alta del país, la desocupación más alta y la pobreza más alta del país". Así se expresó el senador Alejandro Abraham, quien dijo que quien discriminó a Mendoza fue Cambiemos.

"En el gobierno de Cristina los planes no superaban los 200 mil, mientras que con Macri llegaron a superar el millón.

“No traten de justificar lo injustificable”, expresó Alejandro Abraham. “Si no necesitan el roll over no lo pongan en el presupuesto”, sentenció el senador.