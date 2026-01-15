Alejandra Monteoliva repasó su gestión y la situación del sistema penitenciario

La Ministra de Seguridad Nacional conversó con Nicolás Yacoy sobre este y otros temas durante la entrevista que tuvo lugar en el programa Viva La Pepa.

La Argentina declaró organización terrorista a la Hermandad Musulmana, en sus capítulos de Líbano, Egipto y Jordania.

La medida, determinó la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El procedimiento fue impulsado por la Cancillería, con la intervención del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia.

En este marco Nicolás Yacoy conversó con Alejandra Monteoliva, quien brindó precisiones de la medida.

“Se trata de una organización que cumple un rol muy importante en la legitimación doctrinaria, en el respaldo político y apoyo logístico y financiero a organizaciones como Hamas”. “Esto no es una persecución, el foco está puesto en la actividad terrorista, se trata de una herramienta preventiva”.

En otro tramo de la charla la funcionaria fue consultada por la mudanza de la cárcel de Devoto que el Gobierno anunció recientemente.

Unos 1.500 internos que hoy ocupan esas instalaciones serán trasladados al complejo penitenciario de Marcos Paz.

“Descomprimir el sistema penitenciario no es sencillo, lleva tiempo y estamos trabajando en eso”.

La funcionaria destacó la necesidad de trabajar en el sistema penitenciario para cortar los lazos que muchos reclusos mantiene con organizaciones delictivas que se encuentran en libertad.

Además habló de algunos otros temas de su gestión entre los que mencionó la situación en Venezuela, los incendios en la Patagonia, los operativos de verano y temas administrativos de su gestión en general.