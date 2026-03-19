Alejandra Monteoliva: “Están todos los recursos a disposición de la búsqueda de la nena desaparecida"

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reveló que se activó el alerta Sofía por la desaparición de la menor de dos años ayer en Cosquín, Córdoba. En diálogo con Nico Yacoy por Radio Nacional, Monteoliva explicó que “desde el primer momento las fuerzas nacionales estuvieron a disposición de la provincia”.

“Estamos siguiendo la situación momento a momento, con todo tipo de tecnología”, reveló e informó que “se han secuestrado los teléfonos de la familia”.

Según la ministra, “las hipótesis las plantea la fiscalía, la lógica es siempre plantear un conjunto de hipótesis que se van descartando a medida que avanza la investigación”.

“En la provincia de Córdoba hay suficientes fuerzas federales para acompañar y cooperar”, resaltó y adelantó que están viajando funcionarios nacionales para trabajar en el terreno.