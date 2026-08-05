Alegría y expectativa en Córdoba por la visita de León XIV

Munir Bracco es sacerdote y vocero del Arzobispado de Córdoba, una de las 3 ciudades argentinas que visitará el papa León XIV en el mes de noviembre.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round se mostró expectante por la visita del Sumo Pontífice.

“Sabíamos que Córdoba podía ser una alternativa y estamos alegres que el Papa visite la ciudad” “La gente está recibiendo la noticia con mucha expectativa y ansiedad; es una caricia que nos hace bien en medio de tanta adversidad”.

El sacerdote destacó los preparativos que tendrá la ciudad de Córdoba para recibir la visita del mandatario del Vaticano y recordó que la estadía en la ciudad permitirá la llegada de mucha gente de diferentes provincias a las que se les hace muy difícil viajar hasta Buenos Aires.