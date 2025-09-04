Aldana Ronel en Amnesia: “El eclipse nos empuja a soltar lo que ya no podemos sostener”

En Amnesia por Nacional Rock 93.7, Pablo Valente, Nabila Jatib, Damián Zárate y Manu Campimaier conversaron con la astróloga Aldana Ronel sobre el impacto del próximo eclipse y las energías que atraviesan a los signos.

Con humor y complicidad, la astróloga explicó que este fenómeno golpeará con más fuerza a Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, aunque nadie queda afuera: “Todos sabemos qué tenemos que liberar. El eclipse es la oportunidad para hacerlo”.

Ronel también señaló que, aunque genera cansancio y cierta angustia, este momento abre la puerta a cambios y nuevas oportunidades: “El eslogan es confiar, respirar y soltar”. Además adelantó la llegada de un portal energético el 9 de septiembre, que potenciará el clima de transformación.

📲 Se la puede seguir en redes como @aldanaronel para más info astrológica y tiradas de tarot.