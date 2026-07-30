Alcides un ídolo popular siempre vigente

En una charla íntima y emocionante junto a Nora Briozzo en 100% Nora, el queridísimo Alcides repasó su historia y celebró un presente que lo mantiene más vivo que nunca sobre los escenarios.

Nacido en Río Cuarto, Córdoba, el 17 de julio de 1952, Alcides Miguel Berardo es mucho más que el creador de un himno popular como "Violeta", ese clásico indiscutible que no puede faltar en ninguna fiesta argentina. Con más de 50 años de trayectoria impecable, "El Amo del Ritmo" se ha consolidado como un ícono absoluto de la cultura popular, regalándonos éxitos memorables como "Ay Negra, Negrita de Mi Vida", "Sopa de Caracol" y "Lágrimas Derramo Por Ti".

Tras haber superado algunos sobresaltos en su salud el año pasado, el cantante, compositor y acordeonista celebró sus 73 años de la mejor manera: con el alta médica definitiva y el regreso triunfal a los shows en vivo y apariciones televisivas en este 2026.

Una lección de vigencia, alegría y pasión por la música de la mano de un artista entrañable que sigue haciendo bailar a varias generaciones de argentinos.