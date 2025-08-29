Alcides: "Mis canciones son éxitos permanentes"

Alcides, cantante, compositor, referente de la música tropical argentina. Nació en Río Cuarto, donde vivió su infancia junto a su familia en el campo. Su éxito a nivel nacional llega cuando desembarca en Buenos Aires y graba el tema Violeta.

En diálogo con Deja Vú, Alcides dijo que "está cansado de ser feliz. Estoy totalmente recuperado, luego de pasarla muy mal". El cantante fue internado en el mes de julio por una hemorragia intestinal severa, provocada por un pólipo que se ulceró. Fue trasladado a la Fundación Favaloro, donde le realizaron transfusiones de sangre y entró en terapia intensiva.