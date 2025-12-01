Alberto Plaza creó el museo de mate más grande del país con más de 10 mil piezas

En diálogo con el equipo de Nunca es tarde, el creador del museo del mate más importante del país cuenta que ha llegado a pagar hasta 2.500 dólares por un mate.

Habla de la historia de esa infusión de los cambios culturales, los tipos de mates el material con el que se hacen y las variedades a la hora de consumir esta infusión sudamericana.

Mate de madera, de calabaza, de metal, chapa, aluminio, alpaca o incluso plata, de cerámica, vidrio, plástico y hasta silicona.

Su colección es única: más de 10.000 mates, de todas las épocas y estilos, junto con latas de yerba, pavas y otros elementos temáticos.

El Museo se define como el kilómetro cero de la Ruta de la Yerba Mate, ya que la Avenida de Mayo fue el punto neurálgico por donde llegaba el “Oro Verde” desde las Misiones Jesuítico-Guaraníes hasta Buenos Aires.

El Museo del Mate propone visitas guiadas, talleres educativos, un mate bar y tienda de souvenirs, buscando que la experiencia sea completa. Próximamente, se presentará un libro del sommelier de yerba mate Martín Gómez, titulado La Yerba Mate. Mitos, verdades y chamuyos, que complementa la oferta cultural.