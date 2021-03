Alberto habló del acuerdo con el FMI y adelantó que denunciará al macrismo

“Vamos a denunciar a los que hipotecaron al país”, dijo ayer el presidente Alberto Fernández en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso. “Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, expresó. Para analizar el discurso del mandatario con respecto al préstamo acordado con el FMI y el destino del mismo durante el macrismo, Nacional Rosario dialogó con el economista Federico Fiscella.

“El Presidente se refiere a una causa que ya existía, que se inició sobre cuestiones técnicas que no se cumplieron: la no participación del Congreso. Se incumplió el artículo sexto del estatuto del FMI y los funcionarios no hicieron nada para que eso no sucediera”, explicó Fiscella en el programa Buen Día Susana (7 a 9 hs). “Si hay alguien que hizo algo mal, que se lo culpe. Claramente hay errores del propio FMI, Argentina va a jugar esta carta en la negociación. Porque en este préstamo hay errores en una gestión de gobierno y errores en la aplicación del estatuto del fondo”, agregó.