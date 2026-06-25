En Ginebra, fallece un 25 de junio de 1983, Alberto Ginastera, sencillamente, el más notable compositor argentino de música académica del siglo XX. Además, Ginastera fue de los contados compositores que supo conjugar con maestría nacionalismo, y luego americanismo, con las vanguardias de su tiempo.

Los invitamos a escuchar su obra más famosa: ‘Malambo’, el final del ballet Estancia. La versión es de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes Latinoamericanos, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Además, el 25 de junio de los siguientes años

1767 muere Georg Philipp Telemann, el más célebre de todos los compositores alemanes del barroco tardío, autor de una obra inconmensurable que le ha valido haber ingresado el Guiness como el compositor más prolífico de todos los tiempos.

1821 con Carl Maria von Weber como solista, se estrena, en Berlín, su Pieza de concierto en fa menor, op.79

1850 Mendelssohn dirige en Leipzig el estreno de su segunda sinfonía, la op.52, Canto de alabanza.

1860 nace Gustave Charpentier, un compositor francés hoy relativamente olvidado que, en 1900, estrenó Louise, una ópera que, en su tiempo, gozó de una inmensa celebridad.

1885 nace Alfredo Schiuma, un compositor de relevancia dentro del primer romanticismo nacionalista argentino.

1910 en París, se estrena El pájaro de fuego y el mundo descubre a un genio. Todos comienzan a hablar de Igor Stravinsky.

1937 en Francia, Hanns Eisler estrena su monumental Deutsche Sinfonie, una sinfonía alemana en 11 movimientos sobre textos de Bertolt Brecht.