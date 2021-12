Alberto Fernández y Cristina encabezaron el acto por el Día de la demcoracia

Ante un escenario emplazado en la calle Balcarce, más once pantallas gigantes dispuestas frente a la Casa Rosada y en calles adyacentes, decenas de miles de personas con banderas y remeras multicolores colmaron hoy la Plaza de Mayo para festejar un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, en 1983.

En ese marco, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó a los argentinos y argentinas que “entregaron su vida por la democracia que tenemos, la cual tenemos que cuidar y defenderla a capa y espada".

"La Argentina hoy es un símbolo de los derechos humanos"

Asimismo, manifestó: "No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas y tampoco olvidemos a los que nos endeudaron como nos endeudaron hace apenas dos años".

"No vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina" "Voy a tomarme el tiempo que haga falta para garantizar que el acuerdo que se firme nos sirva a los argentinos, no que les sirve a otros"

A su turno, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, reivindicó a las Madres de Plaza de Mayo y a los soldados que cayeron o lucharon en la guerra de las Islas Malvinas como los "que recuperaron la democracia" para la Argentina, durante el acto en Plaza de Mayo.

“Fueron ellas y la sangre de nuestros soldados en Malvinas los que recuperaron la democracia. Ellos y ellas”

“El día que usurparon la Malvinas está plaza se llenó de gente. Ese día el pueblo, en esta plaza, le dijo basta a la dictadura cívico militar. Allí comenzó el tiempo de descuento para la democracia”, agregó.

Asimismo, recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo, el país tuvo "la jubilación más alta de Latinoamérica", se pagaba el "salario mínimo vital y móvil más alto en dólares" de la región y se "bajó la deuda en dólares" que tenía la Argentina.

Sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández de Kirchner afirmó que, "el FMI vivió condicionando a la democracia argentina", pero advirtió que esa práctica "no es de ahora", sino de otras épocas de la historia, como durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.

Por su parte, el expresidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, destacó la importancia de la fecha, recordó haber gobernado durante la época de oro de América Latina y agradeció a cada argentina y argentina “que me acompañó cuando estuve preso perseguido, la misma persecución que persiguió a Cristina y que la quiere en la cárcel”.

“La democracia no es un pacto de silencio, es una sociedad que demuestra su voluntad de elegir y participar, un momento donde nos manifestamos buscando la igualdad”, agregó da Silva.

A su turno, el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, mencionó: “La democracia no es perfecta, no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos. Pero no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen”.