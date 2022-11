Alberto Fernández mantém reunião com Macron

O Presidente da Argentina Alberto Fernández manteve ontem, na capital francesa, um encontro com o chefe de estado francês Emmanuel Macron, como parte do Fórum de Paz.

Os líderes fizeram um apelo conjunto para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Neste contexto, o líder argentino disse à imprensa que com Macron "compartilhamos uma visão comum dos problemas que o mundo está passando".

Ele acrescentou que o líder francês "pôde me ouvir quando lhe disse que a guerra estava tendo um impacto muito negativo sobre o hemisfério sul".

Fernández destacou que o europeu "fez muito para que o G7 ouvisse nossa visão - a da Argentina - sobre as consequências desta guerra".

O Chefe de Estado argentino está participando do 5º Fórum de Paris pela Paz em nome da CELAC, a Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe, que a Argentina está presidindo pro tempore.

Após visitar a capital francesa, o Presidente viaja para Bali, Indonésia, para participar de uma nova Cúpula do G20, onde se reunirá novamente com Macron.

DESCARGAR