Alberto Fernández llamó a "construir la Argentina que nos merecemos"

Desde la localidad de Merlo, el Frente de Todos realizó el cierre de campaña electoral con un acto en el principal distrito electoral del país, en la recta final para los comicios legislativos del 14 de noviembre.

En ese marco, y dando inicio a su alución, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó, “han pasado 2 años del día en que Cristina propuso una fórmula para cambiar al país”.

"Empezamos un 10 de diciembre de 2019 a transitar un camino que nos permitiera dejar atrás un pasado de dolor. Pero a los 99 días nos tocó una pandemia", "tuvimos que enfrentar ese desafío con la ciencia como única salida", expresó Fernández.

"Elegimos cuidarlos a cada uno de ustedes. Fuimos de los primeros en vacunar y somos de los países que tiene el porcentaje más alto de su población vacunado, todo eso mientras reconstruíamos el sistema hospitalario que había quedado destruido"

Acerca de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente afirmó que "tenemos que resolver la deuda que nos dejaron y me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para los argentinos y las argentinas".

"Yo les había prometido que los jubilados y jubiladas no iban a pagar los medicamentos y hoy no los pagan", "también les dijimos que no íbamos a hacer con las tarifas lo que se había hecho hasta entonces. Ese problema hoy en la Argentina se terminó", remarcó Fernández.

"Vamos a tratar de dar pasos firmes para que el crecimiento llegue a cada argentino y a cada argentina"

Participaron del acto, el intendente del partido de Merlo, Gustavo Menéndez, la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández.