Alberto Fernández: "La renta inesperada debe ser aprobada"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de ley de renta inesperada "debe ser aprobado" por el Congreso nacional y señaló que "el mundo está caminando hacia ese sentido".

"La renta inesperada debe ser aprobada", afirmó Fernández en declaraciones radiales, en las que contó que en la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles (Estados Unidos), el presidente norteamericano Joe Biden le preguntó por esa iniciativa: “Me dijo que en su país se viene una ley así”.

"Él la está impulsando en Estados Unidos. También la primera ministra de Barbados -Mia Mottley- contó que la había logrado aprobar en su país y el mundo está caminando hacia ese sentido”, afirmó.

El proyecto de ley para gravar la renta inesperada de las empresas con ganancias extraordinarias, que prevé el pago adicional de una alícuota del 15 por ciento, por única vez, ya se encuentra en el Congreso y comenzará a debatirse en los próximos días en comisión en la Cámara de Diputados.

Para Fernández, el tema “es un problema de principio de justicia" y explicó: "En derecho, hay un concepto que se llama enriquecimiento ilícito. Pero, en este caso, no sería ilegal, sino que algo inesperado en donde una persona o una empresa obtuvo una renta por algo inesperado como una guerra que hizo que los precios vuelen por los aires. Uno no se puede aprovechar de eso”.

"Tenemos que trabajar en la distribución para que la torta se reparta más equitativamente, porque si no el 10 por ciento come la mitad de la torta y el otro 90 por ciento come de la otra mitad. Eso no es justo”, concluyó.

La iniciativa, de sólo tres artículos, propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional.

A su vez, afirmó que la Argentina "está volando, está creciendo y está exportando", al destacar la recuperación de la economía tras la pandemia, y admitió que el programa económico "está fallando en la distribución" de la riqueza, por lo que se están adoptando "todas las medidas necesarias para que los salarios le ganen a la inflación".

"Nuestro programa económico tiene tres pilares y la producción es uno de ellos y está volando. Tenemos récord de producción industrial de la historia. En el 2019 se produjeron 300 mil autos. 2 años después, con pandemia, se produjeron 600 mil autos. La Argentina está volando, está creciendo y está exportando", destacó.

En ese marco, indicó que "la recuperación del primer pilar –la producción- permitió crear un millón doscientos mil (1.200.000) empleos en plena pandemia y tener una disminución de la desocupación formal, que cayó al 7 por ciento".

En tanto a lo que está en discusión por la segmentación de tarifas de los servicios públicos afirmó que es "hasta cuanto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos" y aseguró que el proyecto "se va a hacer" y que "los ricos paguen lo que tienen que pagar".

"Para subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano, pero subsidiar a los ricos no. Que los ricos paguen lo que tienen que pagar y demos a los más vulnerables lo que necesitan. Ese es el sentido de la segmentación", sostuvo el jefe de Estado.

El Gobierno estableció el jueves el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.

Además, aseguró que el proceso de licitación del gasoducto Néstor Kirchner “seguirá adelante con toda la trasparencia que debe tener y que ya tuvo hasta aquí”, luego del fallo judicial que desestimó las denuncias por supuestas irregularidades, y sostuvo que lo que “la oposición debería hacer es exigirnos que construyamos el gasoducto lo más rápido posible y no hacernos perder tiempo”.

“La justicia reacción bien y el proceso de licitación del gasoducto –Néstor Kirchner- seguirá adelante con toda la transparencia que debe tener y que ya tuvo hasta aquí”, dijo el Presidente.

Finalmente, afirmó que la oposición "trató de aprovechar" el tema del avión con matricula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza y dijo que "quisieron mostrar algo que no es".

"Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno pero actuamos rápidamente. La oposición trató de aprovecharlo", dijo.