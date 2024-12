"Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada", dijo Fabiola Yañez

La exprimera dama Fabiola Yañez afirmó que Alberto Fernández "jamás" le pidió "perdón por nada" y que volver a estar frente a él es "como tener al lado a alguien que te abusó”, en tanto la justicia federal postergó para el 19 de diciembre la declaración indagatoria que el expresidente debía prestar esta mañana en la causa en la que se le acusa haber ejercido violencia física y psicológica contra su pareja.

La postergación fue decidida por el juez federal Julián Ercolini luego de que, anoche, la defensa del exmandatario presentara una recusación en su contra por temor a parcialidad y posible prejuzgamiento, entre otros motivos.

“Objetivamente esta defensa abriga el temor que vuestra señoría se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex Presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, planteó la defensa.

En el escrito al que accedió este medio, la abogada Silvina Carreira, defensora de Fernández, recordó que esta causa se inició por una extracción de testimonios que hizo el juez Ercolini en el marco de otra causa y que debió haberse excusado de intervenir también en este proceso.

El nuevo reportaje de Fabiola

Esta mañana, además, se conoció un nuevo reportaje concedido por la exprimera dama a un medio español ante el cual afirmó que volver a estar frente a Fernández sería “como tener al lado a alguien que te abusó”.

“Alberto Fernández jamás me pidió perdón por nada”, le dijo Yañez a OK Diario.

En esa entrevista el periodista Luis Balcarce le preguntó si podría tener adelante a Alberto Fernández y la exprimera dama respondió: “No, la sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”.

“Enfrentarse a un ex presidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico porque, la verdad, nada te cura; no hay dinero que pueda curar esas heridas”, agregó luego.

Cómo sigue la causa

La acusación judicial contra el exmandatario sostiene que Fernández ejerció violencia psicológica y física contra Yañez desde 2016 hasta 2024; es decir, desde antes de ser Presidente hasta concluido su mandato.

"El imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yáñez", señaló Ercolini en la citación.

Fernández deberá concurrir para responder si ejerció formas de "acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad" hacia Yañez.

Ercolini también mencionó que "el vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aquella pretendía abandonar la convivencia del departamento que compartían".

En el apartado de agresiones físicas, la investigación judicial cuenta con semiplena prueba de "agresiones que habrían causado lesiones en diversas ocasiones, incluyendo golpes durante su mandato presidencial y episodios específicos en la Quinta de Olivos".

Hasta aquí, dentro del expediente, el juez cuenta con las declaraciones de Fabiola Yañez y testigos; informes médicos y psicológicos que acreditan lesiones físicas y daños psíquicos; mensajes de WhatsApp, fotografías y videos y documentos oficiales.

Con la indagatoria postergada para el 19 de diciembre el juez de la causa cumplirá con el derecho a la defensa del imputado y esto le permitirá continuar con la investigación sobre las denuncias de violencia de género y otros eventuales delitos asociados.

Se trata de la segunda indagatoria que deba afrontar Fernández: ya se presentó ante el mismo juez el 27 de noviembre para ser interrogado en el expediente en el que se investiga su presunta relación en la contratación de seguros para distintas reparticiones públicas durante su gobierno.