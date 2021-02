Alberto Fernández hizo el anuncio que esperaban los industriales del NOA

El presidente Alberto Fernández habló hoy en el marco de su visita a Tucumán, donde participó de un encuentro junto a industriales del NOA y resaltó que dará todo su apoyo al reclamo por la extensión de la Ley de Biocombustibles. “Ustedes no tienen que preocuparse por lo que va a pasar con el biodiesel o con el bioetanol. Allí hubo una inversión muy grande y lo que hay que hacer es preservar esa inversión y lo que hay que hacer es que las cosas funcionen porque tal como está no está funcionando.

Que las cosas funcionen no quiere decir que se deje de producir, eso creen otros. Para nosotros que las cosas funcionen significa que se produzca, se venda y se crezca. Por lo tanto, cuando decimos ‘revisemos lo que está funcionando’ no es para achicar, no es para dejar de producir, no es para dejar de dar trabajo, es para producir más y que esa producción sirva a la Argentina y para que el trabajo se sostenga y crezca”, expresó el mandatario.