O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, liderou a inauguração da 1ª Expo Pyme: BNA Conecta, no Parque Industrial do município de Florencio Varela, Província de Buenos Aires.

Na ocasião, ele discursou e disse que teve que suceder "um governo que fechou 25.000 PMEs e nossa tarefa é recuperar cada uma delas e multiplicá-las".

Também reconheceu que as PMEs são o motor da economia do país.

