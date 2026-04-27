Albertini: "Estoy viviendo un momento dorado en mi vida"

"Doradas" es una innovadora obra dirigida por José María Muscari y protagonizada por Marta Albertini, Cristina Alberó, Carolina Papaleo, Ginette Reynal y Judith Gabbani.

La actriz Marta Albertini, en diálogo con 100% Nora, dijo que "me convocó Muscari y me encantó la propuesta. La verdad que estoy viviendo un momento dorado en mi vida".

Albertini, además, agregó que "actuar en el Teatro Cervantes siempre fue un sueño. Es una sala bellísima. Estar ahí con esta obra es mágico".

Cinco actrices populares que actuaron toda la vida, pero que ahora en su madurez artística llegan por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas.

Doradas es, quizás, el pretexto para verlas a ellas nuevamente refulgentes.

De jueves a domingos a las 18 hs en el Teatro Nacional Cervantes, en el Salón Dorado.