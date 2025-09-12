Albania designa a la primera ministra del mundo generada con inteligencia artificial

Albania ha generado un hecho histórico al designar a Diella, un asistente virtual basado en inteligencia artificial, como el primer “ministro” no humano encargado de supervisar las licitaciones públicas, en un paso que el gobierno asegura contribuirá a eliminar la corrupción en los procesos de contratación del Estado.

Vilson Lleshi, dueño de la empresa de turismo de habla hispana "Hola Albania", dialogó con el equipo de Creer o reventar y señaló que esta medida refleja una apuesta ambiciosa del gobierno albanés, que busca probar si la tecnología, bien regulada, puede servir como un contrapeso real al sesgo humano, las presiones políticas y la opacidad que tradicionalmente afean los procedimientos estatales.

"Es una muy buena decisión porque llegó el tiempo de bajar la corrupción en el país. En mi opinión, la corrupción es el cáncer de cualquier gobierno", afirmó.

Diella fue presentada por el primer ministro Edi Rama, al formar el nuevo gabinete tras su reelección, con el mandato de gestionar todas las contrataciones estatales para garantizar transparencia absoluta. Aunque Diella operaba ya desde enero como asistente en la plataforma estatal e-Albania, ayudando a ciudadanos a gestionar trámites, ahora se le otorga autoridad para evaluar y adjudicar licitaciones, una función sensible donde históricamente se registran casos de corrupción.

El gobierno afirma que con Diella, las licitaciones serán “100 % libres de corrupción” y los fondos públicos transparentes, eliminando la discrecionalidad humana. Sin embargo, críticos advierten que aún no se ha detallado con claridad quién supervisará al sistema de IA, cómo se auditará su código ni cómo se prevendrán manipulaciones. También hay escepticismo sobre su capacidad para reemplazar completamente a los seres humanos en decisiones complejas que requieren juicio, contexto ético y ponderaciones que van más allá de lo cuantificable.

Uno de los argumentos del gobierno es que esta innovación forma parte de la estrategia de Albania para cumplir con los estándares requeridos para ingresar a la Unión Europea en 2030, donde la lucha contra la corrupción es un requisito clave. Diella, cuyo nombre significa “sol” en albanés, no tiene presencia física, pero su código se integra en el sistema de compras estatales.