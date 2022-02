Alas defensivas

Por Damián Zarate

"El Rojo" busca alternativas sobre las bandas, en la última línea. Si bien faltan detalles, en las próximas horas, finalmente se destrabaría la salida de Alex Vigo de River, y podría llegar a préstamo por un año. Sería el "4" titular ante la ausencia de Fabricio Bustos - todavía no se terminó de definir su futuro: la opción es irse a Inter de Porto Alegro o quedar libre en junio- y además podría volver Lucas Rodríguez, quien fue muchos partidos el marcador de punta izquierdo titular en el ciclo Falcioni. Se terminó el contrato con el ex jugador de T igre el 31 de diciembre y además de no ser la opción uno, "El Diablo" tuvo que resolver un tema contractual con él, pero ante la ausencia de soluciones superadoras Eduardo Domínguez podría analizar la vuelta de Lucas Rodríguez.

Además en el mercado de pases, se confirmó la salida de Braian Martinez a Aldosivi (préstamo por un año con cargo de 50 mil dólares y opción de 1.5 millones de dólares por el 50% de la ficha), previamente "Chaco" renovó su contrato hasta diciembre 2023 con Independiente.

La "9" que dejó vacante Silvio Romero, y en menor medida Jonathan Herrera, es la ocupación principal de todo independiente, los nombres que siguen interesando son Martín Cauteruccio, Wanchope Ábila y Adolfo Gaich.

Calendario extendido (Zona 2)

Fecha 1: Sábado 12/2, 21:30 en La Plata, visita a Estudiantes.

Fecha 2: Martes 15/2, 19:15 en Avellaneda, recibe a Arsenal

Fecha 3: Sábado 19/2, en Liniers, vista a Vélez.