Alan Madanes pone en escena "Animal (Cruzá el límite)"

El viernes 14 de agosto a las 22:30 llega en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA) Animal (Cruzá el Límite).

Una experiencia inmersiva de teatro físico 360° concebida y dirigida por Mati Napp, que cuenta con textos de Mariela Asensio y dirección actoral de Paola Luttini.

Al frente del elenco está Alan Madanes, ganador del Premio Hugo a mejor actuación protagónica masculina, quien asume el rol de conducir al público a través de un territorio donde los cuerpos y la música en vivo comparten un mismo espacio dinámico.

En diálogo con Nora Briozzo y el equipo de 100% Nora habló de los preparativos para el estreno y de la gran expectativa que genera.

"Estoy es muy novedoso para mi, para lo que yo venía haciendo y estamos muy entusiasmados, está buenísimo". "La propuesta es que la gente saque al animal que tiene dentro; la gete va a estar de pie, en movimiento, compartiendo la escena y va a participar mucho; los invitamos a jugar con nosotros".

Por otra parte Nora preguntó a Madanes sobre los fenómenos que le han tocado protagonizar en los últimos tiempos que lo tuvieron con varias obras e importantes reconocimientos.

“Le pongo mucha pasión a lo que hago y trato de autogestionar proyectos porque me gusta”.