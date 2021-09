Al via la Conferenza latinoamericana sull’azione per il clima

Il presidente Alberto Fernández ha aperto mercoledì il vertice latinoamericano sul cambiamento climatico denominato “Dialogo ad alto livello sull’azione per il clima nelle Americhe”. Nel suo discorso di apertura, il presidente ha chiesto di cambiare il debito contratto con il FMI per azioni climatiche che favoriscano le azioni di tutela ambientale.

L’Argentina ospita il vertice e, in questo contesto, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, leader regionali e autorità di organizzazioni internazionali tra altri leader e ospiti speciali, hanno partecipato all’evento.

All’inizio del suo discorso, il presidente ha ringraziato i leader regionali che “impegnano i loro sforzi per frenare il cambiamento climatico”. Ha anche sostenuto che l’orologio “della distruzione planetaria non si fermerà a meno che non si costruisca un nuovo paradigma di sviluppo”.