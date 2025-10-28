Al menos 60 muertos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

Entre las víctimas hay efectivos policiales, criminales y civiles. Patricio de la Barra, periodista chileno, residente en Río de Janeiro, en diálogo con Viva la Pepa, describió el “megaoperativo” que involucró el despliegue de “más de 2500 efectivos policiales”.

Patricio de la Barra brindó detalles de la “Operación contención”, que tuvo como objetivo “buscar traficantes del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más grandes que existe en Brasil y está expandiéndose en toda América Latina”.

El periodista precisó que esta operación intentó “buscar cabecillas y armas, entre otros elementos” mientras se espera la llegada de las “Fuerzas Nacionales”.