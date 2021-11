“Al Frente de Todos le hace falta una mirada estratégica y discusión”

En el Día de la Soberanía Nacional, el político, periodista y docente presentó, junto a Amado Boudou y Alicia Castro, 'Sobernxs', un espacio de reflexión y debate dentro del Frente de Todos: “planteamos una mirada en el Frente de Todos al que consideramos le falta discusión como también reglas de y un programa de gobierno que no se hizo en el 2019 y tampoco en el 2021. Alberto Fernández dijo que habría PASO para todos y pensamos que hay que hacer una discusión sobre ideas, porque no tiene una mirada estratégica. Todo lo que hace a la deuda externa atraviesa a la sociedad y queremos auditarla antes de negociar y de eso no se hizo nada, pero parece que esa no es la posición que tiene el gobierno sobre el tema, es uno de los puntos principales que planteamos. Para formar este espacio no le pedimos permiso a nadie, no es un partido político, no encorseta a nadie y propone una metodología de debate y análisis de ideas y potenciarlos. También hace falta discutir la democratización de los medios. Fernández estuvo en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sigue estándolo”, afirmó.

