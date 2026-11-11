Al calor de las buenas decisiones: Alué Martins pasó por la radio y nos enseña a comer (y disfrutar) sin culpa

La especialista en nutrición dialogó sobre cómo se modifica nuestra alimentación con las altas temperaturas, derribó mitos sobre los antojos repentinos y festejó el Día Mundial del Sándwich con una mirada relajada sobre la comida.

Llega el calor y el cuerpo empieza a pedir un cambio de rumbo en el plato. En este contexto, la licenciada en nutrición Alué Martins, representante de Nutriciosa, visitó los estudios para compartir una charla imperdible sobre cómo nos alimentamos según la estación del año, la importancia de escuchar a nuestro organismo y la necesidad de erradicar los viejos estereotipos restrictivos de las dietas de verano.

Entre la frescura y la estacionalidad

Frente a la clásica creencia de que la temporada estival nos obliga a vivir a base de ensaladas frías, la especialista señaló que si bien buscamos platos más frescos, es fundamental integrar alimentos estacionales y preparaciones que se adapten a nuestro entorno y a la accesibilidad local. La clave está en no encasillarse y lograr un balance que respete tanto las temperaturas como los gustos personales.

El mito de los antojos y la hidratación

¿Te agarró un deseo irrefrenable por comer chocolate o algún ingrediente en particular? Lejos de la creencia popular de que esto refleja una deficiencia nutricional específica —salvo situaciones muy puntuales como el embarazo—, Alué explicó que muchas veces se trata simplemente de conectar genuinamente con lo que el cuerpo necesita. En esa línea, remarcó que las restricciones extremas solo generan círculos viciosos y malos vínculos con la comida.

Por supuesto, con el termómetro en ascenso, la hidratación se vuelve protagonista. La recomendación es priorizar el consumo de agua diaria, pudiendo sumar alternativas como aguas saborizadas o tés fríos, acompañando además el auge de opciones sin alcohol que ganan terreno en las juntadas.

Homenaje al sándwich sin culpa

Para cerrar la charla y celebrando el Día Mundial del Sándwich, el debate derivó en qué es lo que hace a un buen exponente de esta tradición culinaria. Entre risas, se descartaron rotundamente las galletas de arroz para armarlos y se priorizaron los ingredientes favoritos: desde quesos y abundantes verduras hasta palta e incluso papas fritas.

Una invitación abierta a disfrutar de la comida sin culpas, priorizando el bienestar real por encima de las modas restrictivas.