Aída Cuevas: “Hay que ir llevando la música más allá"

La cantante y actriz mexicana con una trayectoria de 46 años en el género de mariachi se refirió a su carrera artística, su enorme amor por el género musical y su actualidad.

En este sentido contó: “Mi madre decía que yo desde los tres años cuando escuché por primera vez un mariachi y me quedé prendada con el género. Desde chiquita me aprendía canciones para poder interpretarlas en las fiestas de mis padres”.

“No fue hasta 1975, cuando me invitan a cantar en un programa de radio de la radiodifusora más importante de México, que con 12 años me empezó a llamar gente para poderme contratar. Ahí me di cuenta de que pasaba algo con mi voz porque le gustaba al público que lo escuchaba” explicó.

Con respecto al género musical y la diversidad en sus discos: “El mariachi en si comienza en el estado de Jalisco, México y se conforma de 12 elementos”. “Hay que ir llevando la música más allá. Yo gané mi primer Latin Grammy con un disco en el que fusioné tango con mariachi”.