AHYRE, la renovación del folclore argentino

Radiodifusión Argentina al Exterior presenta un nuevo especial dedicado a AHYRE, la banda oriunda de la provincia de Salta (en el norte del país) que renovó el folclore con un estilo propio. Voces inconfundibles y canciones que ya forman parte del cancionero popular.

El grupo se formó en 2019 y muy pronto alcanzó proyección internacional tras ganar la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en 2024 con “La Luna”, en Chile.

En este programa, conducido por Juan Sixto, vamos a recorrer sus canciones más representativas.

Además, como cada semana, compartiremos las novedades y la actualidad diexista a cargo de nuestro especialista Arnaldo Slaen.

Una hora de música, historia y presente del folclore argentino, para escuchar desde cualquier rincón del mundo.