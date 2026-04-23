Agustín Monteverde: "Las PASO representan un gasto enorme e innecesario para la gente"  

El Senador por La Libertad Avanza habló con Hernán Mundo sobre algunos detalles del paquete de reforma política que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en las últimas horas..

Aseguró que las elecciones primarias significan un gasto enorme para la gente que no tiene por qué afrontar.

Buscamos terminar con los negocios de la impresión de boletas, de las afiliaciones partidarias, el negocios de los espacios publicitarios y además poner orden con el financiamiento de los partidos políticos”.

Monteverde también habló de la importancia de Ficha Limpia para dar mayor transparencia a los candidatos y de los costos de los legisladores del Parlasur.

“Buscamos que el costo de los miembros del Parlasur deje de ser asumido por los bolsillos de los argentinos, el Parlasur tiene sus propias fuentes de financiamiento”.

Respecto de los debates presidenciales, el legislador fue contundente en su rechazo a esas prácticas.

“Los debates me parecen una práctica un poco autoritaria, no veo motivo para que un debate tenga que ser obligatorio y dar lugar a justificar las suspicacias sobre la forma en la que son elaborados, quiénes los conducen y los costos que tienen”.