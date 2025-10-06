Agustín Laje: "Hoy Milei relanza la campaña electoral"

El presidente de la Nación, Javier Milei presenta su último libro “La Construcción del Milagro”, en el Movistar Arena, y brindará un discurso ante la militancia que completará el estadio.

En ese contexto, el escritor y presidente del think tank Fundación Libre, Agustín Laje, en diálogo con Viva la Pepa, aseguró que "la oposición no tiene otra cosa que operaciones políticas. Es momento de discutir propuestas y modelos de país".

Móvil de Cristian Varela.