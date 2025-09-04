Agustín Laje: "El domingo se va a jugar el techo del kirchnerismo y el piso de La Libertad Avanza" 

El titular de la Fundación Faro conversó con Nicolás Yacoy sobre las elecciones que tendrán lugar en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo.

Aseguró que en principio la del domingo es una elección provincial en la que mucha gente no sabe muy bien qué va a votar, pero si vemos su cercanía con las elecciones nacionales y si tenemos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es el último resguardo del kirchnerismo entonces podemos comprender que esta elección es muy importante en un sentido estratégico para empujar al kirchnerismo a una derrota sin posibilidad de retorno.

"Actualmente el juego está abierto, las encuestas en general están mostrando un empate técnico y el kirchnerismo está moviendo todo su aparato y La Libertad Avanza está tratando de educar al votante para que vaya a votar".

En este contexto Agustín Laje reflexionó sobre el presente político de la Argentina.

"El gobierno de pronto, en tiempo récord se llenó de enemigos como sindicatos, empleados públicos, periodistas, artistas y cuando uno da tantas batallas al mismo tiempo es difícil salir ileso; la política tiene sus tiempos y el kirchnerismo buscó instaurar que el gobierno no iba a durar y lo hizo desde el primer día y acá estamos".

Laje aseguró que "se puede ganar, empatar o perder, pero el domingo se va a establecer el piso de La Libertad Avanza y el techo del kirchnerismo; la gente está a tiempo de comprender que, si se quiere sentenciar la suerte del kirchnerismo en octubre, la gente tiene que ir a votar este domingo".

Calificó a los dirigentes del kirchnerismo como los principales golpistas y sostuvo que hacer fraude no solo es cambiar los resultados sino poner boletas deliberadamente engañosas o cambiar lugares de votación.