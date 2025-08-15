Agustín Ferrando Balbi y Martín Rebaudino: Dos chef que están en la cocina

Este sábado, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió a los dos chef que, uno en Japón y otro en Argentina, son muestras de un estilo gastronómico propio y de una pasión por la cocina y “el gusto” por sobre la estética.

Con Agustín Ferrando Balbi, que tiene su restaurante Ando en Hong Kong, y Martín Rebaudino, propietario de Roux en Buenos Aires, abordó las experiencias que atravesaron ambos chef para llegar a su presente así como la esencia de la profesión.

“Siempre me gustó comer mucho; para ser exitoso en esta profesión lo primero que te tiene que gustar es comer, esa idea romántica de conocer culturas y conocer lugares mientras estoy haciendo lo que me gusta”, reconoció Ferrando Balbi, primer chef argentino estrella Michelin en Asia.

Por otro lado, se preguntó “¿qué es un restaurant?, nosotros restauramos gente, estados de ánimos, es la esencia de lo nuestro, cocinamos para que estés contento”, dijo.

Al mismo tiempo, ambos coincidieron en que “ser chef no es un trabajo que vos lo puedas hacer si no te gusta, demanda tanto de vos que, si no te gusta, no podés” hacerlo.