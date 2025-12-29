Agustín Canapino: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que hcieron posible este gran año"

Agustín Canapino cerró una temporada histórica en el Turismo Carretera: alcanzó su quinto campeonato en la categoría más popular del país y sumó el título número 17 de su trayectoria.

En diálogo con el equipo deportivo de Radio Nacional, el piloto repasó su presente, la exigencia del TC, su paso por IndyCar y la emoción de lograr su primera corona sin su padre, Alberto.

"Estoy pasando por un gran momento y ahora el tema es mantenerse, trabajo todos los días para que mi carrera como deportista sea lo más larga posible".

Quíntuple campeón de Turismo Carretera, Canapino cerró una temporada histórica con títulos en tres categorías y triunfos clave que lo marcaron para siempre.

"Intentaremos mantener los titulos obtenidos y vamos por más, será un 2026 muy movidito".

"Como pasa en todos los deportes de alto rendimiento, lo más importante es la cabeza, la parte mental termina definiendo los momentos cruciales".

Canapino volvió a escribir historia en el automovilismo argentino al consagrarse por quinta vez campeón del Turismo Carretera.

La temporada 2025 lo encontró al mando del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, dentro de una estructura completamente distinta a la que lo había acompañado en sus cuatro consagraciones anteriores.

El piloto de Arrecifes no solo dominó la categoría con una contundencia inusual, sino que también selló un proceso personal y deportivo que lo coloca definitivamente entre los grandes nombres del TC.

"El TC esta pasando por su mejor momento, ahora con la llegada de BMW y Mercedes Benz será mucho mejor todavía".

Por otra aprte y a bordo de una Chevrolet S10 Agustín Canapino completó un año de ensueño con su consagración como campeón 2025 de TC Pick Up en su primera temporada en la categoría.